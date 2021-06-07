Нафтогаз затвердив річну програму розвитку видобутку вуглеводнів у Египті

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз затвердив річну програму розвитку видобутку вуглеводнів у Египті

Підвищення видобутку вуглеводнів, інтенсифікація продуктивності свердловин та нарощування ресурсної бази — усе це передбачено програмою розвитку активів Групи Нафтогаз у Єгипті на 2021/2022 фінансовий рік. Документ затвердили 6 червня 2021 року в Каїрі, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ), під час засідання акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).

Повідомляє Нафтогаз.

Серед робіт, запланованих задля нарощування видобутку нафти та газу на території Alam El Shawish, — заводнення нафтових покладів, що дасть змогу підвищити вилучення вуглеводнів, продовження кампаній з гідророзриву пластів для інтенсифікації продуктивності свердловин та буріння.

«Роботи, які ми розпочали на концесійній ділянці у Західній Пустелі Єгипту цієї весни, вже принесли видимі результати та показали свою ефективність. Пілотна кампанія з гідророзриву пластів допомогла нам підвищити видобуток і нафти, і газу. Потенціал активів Нафтогазу у Єгипті високий, тому ми можемо говорити про подальше нарощування видобутку та розвитку нафтогазового бізнесу на цій території», — відзначив Сергій Перелома, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Для нарощення ресурсної бази вуглеводнів заплановано сейсморозвідувальні роботи та буріння розвідувальних, експлуатаційних свердловин.

Серед задекларованих цілей також зниження операційних витрат Petrosannan Company, зокрема, шляхом заміни орендованого обладнання на власне.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз нарощує видобуток в Єгипті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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