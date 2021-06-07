Нафтогаз затвердив річну програму розвитку видобутку вуглеводнів у Египті

Підвищення видобутку вуглеводнів, інтенсифікація продуктивності свердловин та нарощування ресурсної бази — усе це передбачено програмою розвитку активів Групи Нафтогаз у Єгипті на 2021/2022 фінансовий рік. Документ затвердили 6 червня 2021 року в Каїрі, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ), під час засідання акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).

Повідомляє Нафтогаз.

Серед робіт, запланованих задля нарощування видобутку нафти та газу на території Alam El Shawish, — заводнення нафтових покладів, що дасть змогу підвищити вилучення вуглеводнів, продовження кампаній з гідророзриву пластів для інтенсифікації продуктивності свердловин та буріння.

«Роботи, які ми розпочали на концесійній ділянці у Західній Пустелі Єгипту цієї весни, вже принесли видимі результати та показали свою ефективність. Пілотна кампанія з гідророзриву пластів допомогла нам підвищити видобуток і нафти, і газу. Потенціал активів Нафтогазу у Єгипті високий, тому ми можемо говорити про подальше нарощування видобутку та розвитку нафтогазового бізнесу на цій території», — відзначив Сергій Перелома, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Для нарощення ресурсної бази вуглеводнів заплановано сейсморозвідувальні роботи та буріння розвідувальних, експлуатаційних свердловин.

Серед задекларованих цілей також зниження операційних витрат Petrosannan Company, зокрема, шляхом заміни орендованого обладнання на власне.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз нарощує видобуток в Єгипті.