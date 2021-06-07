Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

29 травня закінчилася дія 90-денної відстрочки платежів згідно з Постановою Регулятора №235 від 17.02.2021 р. для Операторів ГРМ (обл-, та міськгазів) за утворені негативні небаланси в лютому 2021 р. Облгази мали розрахуватися з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), за 12 днів лютого (від дати дії Постанови) в розмірі 1,5 млрд грн. Але рівень розрахування склав менше 1,3%.

Повідомляє Оператор ГТС України.

«Ця динаміка викликає обґрунтовані сумніви щодо погашення аналогічної заборгованості за березень, строк якої наступає у червні 2021 року згідно з Постановою. Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн – це вже прострокована заборгованість, а 4,8 млрд грн – це нарахування з відстрочкою до сплати в червні», — наголошується у повідомленні.

У лютому та березні 2021 року рівень відборів газу облгазами на власні виробничі потреби збільшився у сім разів порівняно з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більше 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

Раніше Термінал писав, що ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю — Оператор ГТС України.