Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: ,

Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

29 травня закінчилася дія 90-денної відстрочки платежів згідно з Постановою Регулятора №235 від 17.02.2021 р. для Операторів ГРМ (обл-, та міськгазів) за утворені негативні небаланси в лютому 2021 р. Облгази мали розрахуватися з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), за 12 днів лютого (від дати дії Постанови) в розмірі 1,5 млрд грн. Але рівень розрахування склав менше 1,3%.

Повідомляє Оператор ГТС України.

«Ця динаміка викликає обґрунтовані сумніви щодо погашення аналогічної заборгованості за березень, строк якої наступає у червні 2021 року згідно з Постановою. Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн – це вже прострокована заборгованість, а 4,8 млрд грн – це нарахування з відстрочкою до сплати в червні», — наголошується у повідомленні.

У лютому та березні 2021 року рівень відборів газу облгазами на власні виробничі потреби збільшився у сім разів порівняно з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більше 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

Раніше Термінал писав, що ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю — Оператор ГТС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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