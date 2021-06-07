Протягом минулого тижня на УЕБ проведено 6 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: , , , , , , ,

Протягом минулого тижня на УЕБ проведено 6 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії

Протягом минулого тижня на УЕБ проведено 6 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії, з яких 1 – у комерційних секціях та 5 – у спеціалізованих. Ініціаторами були Гарантований покупець, Укргідроенерго, Центренерго та компанії групи ДТЕК.

Інформує Українська енергетична біржа.

31 травня та 3 червня на УЕБ відбулися аукціони з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, де ініціатором виступив Гарантований покупець. 31 травня компанія реалізувала 133 300 МВт-год. за блочними позиціями із середньозваженою ціною 1 200,07 грн/МВт-год., о 8-19 год. та 1 536,47 грн/МВт-год., о 20-24 год. з періодом відпуску 01.07.2021 — 31.07.2021 року. Загалом було підписано 25 угод та визначено 9 переможців.

3 червня було виставлено блочні позиції (8-19 год.; 9-11 год.;15-19 год.), період постачання електричної енергії визначено на серпень 2021 р. В результаті аукціону було реалізовано весь обсяг 164 300 МВт-год. та сформовані середньозважені ціни на рівні близько 1207 грн. Загалом було підписано 50 угод та визначено 12 переможців.

За аналізований період у комерційних секціях був проведений 1 аукціон. Загалом ДТЕК було реалізовано базовий графік навантаження обсягом 64 800 МВт-год. з постачанням протягом червня 2021 року та сформовано середньозважені ціни на рівні близько 1146 грн.

Раніше Термінал писав, що Центренерго та Українська енергетична біржа уклали Меморандум про співробітництво.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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