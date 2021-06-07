У травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС дещо збільшився — Оператор ГТС

У травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,85 млрд куб. м. Порівняно з квітнем обсяг транзиту збільшився майже на 4%. Середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м.

Повідомляє Оператор ГТС України.

За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,344 млрд куб. м газу, до Словаччини – 2,5 млрд куб. м, до Угорщини – 0, 803 млрд куб. м, до Молдови – 0,189 млрд куб. м.

«Газпром» повністю використовує заброньовані потужності через Україну.

У травні 2021 року був проведений аукціон з розподілу додаткових переривчастої потужності на всіх точках міждержавного з’єднання, зокрема, на кордоні Україна-РФ – точці Суджа. Після того, як на аукціоні 17 травня 2021 року була розподілена вся запропонована потужність обсягом 15 млн куб. м/добу на гарантованій основі, ОГТСУ запропонував додаткові переривчасті потужності обсягом 63,7 млн куб. м/добу. Однак, як і на аналогічному аукціоні наприкінці квітня, російська сторона проігнорувала пропозицію. Зазначений результат і відсутність додаткових обсягів транзиту вплинули на ціни на європейських хабах, що підскочили до рівня 333 дол. за тис. куб. м.

При цьому попри історично низькі обсяги заповненості європейських ПСГ та вкрай високі ціни на газ «Газпром» не збільшив транзит природного газу до ЄС через українську ГТС та не викупив додаткову потужність, запропоновану Оператором ГТС України.

Обсяги транспортування газу з ЄС в Україну в травні склали 8 млн куб. м. Ре-експорт природного газу становив 19 млн куб. м.

Раніше Термінал писав, що Президент РФ висловився про транзит газу через Україну: ми не повинні всіх годувати.