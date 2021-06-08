2021-06-08: Ціни на нафту Brent в постійній корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 70,87 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,87%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,66 долара за барель, втративши 0,82%.

Ціни на нафту впали у вівторок, адже побоювання з приводу крихкого стану глобального відновлення попиту на нафту і паливо посилилися через дані, що показують, що імпорт нафти Китаєм в травні впав, пише Reuters.