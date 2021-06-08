2021-06-08: Ціни на пальне в дрібному опті коливаються

08 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася і становить 26.32 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.0% (1 коп / л) до 27.16 грн / л. У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.1% (-1 коп / л) до 23.33грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.32
|-0.04
|0.60
|-0.77
|Бензин А-95 евро
|27.16
|0.05
|0.75
|-0.77
|Дизельное топливо евро
|23.33
|-0.06
|0.74
|-3.30
Довідково:
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