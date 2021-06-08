На Прикарпатті сталась аварія газопроводу

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: , ,

На Прикарпатті сталась аварія газопроводу

На одній з дільниць газопроводу-відводу «Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці» поблизу села Клузів на Прикарпатті сталася розгерметизація без спалаху.

Про це повідомляє пресслужба оператора газотранспортної системи України.

«Постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в довколишніх населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу в ЄС», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

«Деталі інциденту і його причини встановлюються і будуть повідомлені найближчим часом», – резюмували в пресслужбі ОГТСУ.

Як повідомляють в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, за станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв і постраждалих немає.

«Підрозділами ДСНС проведена евакуація двох жителів з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Проведено оточення місця розгерметизації. Аварійною бригадою РЕМ проведено знеструмлення с. Клузів», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнюють, що за інформацією очевидців на пошкодженій ділянці стався хлопок частини газопроводу в місці переходу з землі на поверхню без наступного горіння. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки Нацполіції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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