На Прикарпатті сталась аварія газопроводу

На одній з дільниць газопроводу-відводу «Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці» поблизу села Клузів на Прикарпатті сталася розгерметизація без спалаху.

Про це повідомляє пресслужба оператора газотранспортної системи України.

«Постраждалих в результаті інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в довколишніх населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу в ЄС», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

«Деталі інциденту і його причини встановлюються і будуть повідомлені найближчим часом», – резюмували в пресслужбі ОГТСУ.

Як повідомляють в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, за станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв і постраждалих немає.

«Підрозділами ДСНС проведена евакуація двох жителів з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Проведено оточення місця розгерметизації. Аварійною бригадою РЕМ проведено знеструмлення с. Клузів», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнюють, що за інформацією очевидців на пошкодженій ділянці стався хлопок частини газопроводу в місці переходу з землі на поверхню без наступного горіння. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки Нацполіції.