Рубрика | Украина

Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: , ,

Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

Облгази мали розрахуватися до 29 травня з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ).

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн – це вже прострокована заборгованість, а 4,8 млрд грн – це нарахування з відстрочкою до сплати в червні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у лютому та березні 2021 року рівень відборів газу облгазами на власні виробничі потреби збільшився у сім разів у порівнянні з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС понад 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

«ОГТСУ несе значні збитки через відбори газу облгазами. Ці збитки означають, що державний бюджет недоотримує кошти у вигляді дивідендів та податків, які далі трансформуються у пенсії, субсидії та інші соціально важливі програми. При цьому населення України справно сплачує тариф на розподіл облгазам обсягом приблизно 2 млрд грн щомісяця,але важелів контролю цільового використання цих коштів не має,зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

«Термінал» писав, загальна заборгованість облгазів перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» та нарахування до сплати становлять 9,8 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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