Облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України

Облгази мали розрахуватися до 29 травня з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ).

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн – це вже прострокована заборгованість, а 4,8 млрд грн – це нарахування з відстрочкою до сплати в червні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у лютому та березні 2021 року рівень відборів газу облгазами на власні виробничі потреби збільшився у сім разів у порівнянні з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС понад 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

«ОГТСУ несе значні збитки через відбори газу облгазами. Ці збитки означають, що державний бюджет недоотримує кошти у вигляді дивідендів та податків, які далі трансформуються у пенсії, субсидії та інші соціально важливі програми. При цьому населення України справно сплачує тариф на розподіл облгазам обсягом приблизно 2 млрд грн щомісяця,але важелів контролю цільового використання цих коштів не має,зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

«Термінал» писав, загальна заборгованість облгазів перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» та нарахування до сплати становлять 9,8 млрд грн.

