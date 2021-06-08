Пікове закачування в ПСГ припаде на серпень-вересень – глава Укртрансгазу

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: , ,

Пікове закачування в ПСГ припаде на серпень-вересень – глава Укртрансгазу

Глава АТ «Укртрансгаз», що виконує функції Оператора ПСГ України, Сергій Перелома прогнозує, що пікове навантаження із закачування в сховища в цьому році припаде на серпень-вересень.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

«Пікове навантаження традиційно очікуємо ближче до опалювального сезону – в серпні-вересні. З огляду на, що ціни на газ в травні встановлювали «рекорди», газові трейдери знаходяться в режимі очікування кращих цінових пропозицій для створення запасів», – зазначив Перелому.

За його словами, у зв’язку з цим оператор газосховищ наразі зосередився на модернізації сховищ.

«З огляду на ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що вимагають істотного обмеження або призупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час опалювального сезону 2021/2022», – зазначив Перелому.

Згідно з оперативними даними «Укртрансгазу», середньодобове закачування в сховища 1-6 червня складає 16 млн куб. м газу проти 11 млн куб. м в травні.

«Термінал» писав, Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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