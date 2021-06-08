Пікове закачування в ПСГ припаде на серпень-вересень – глава Укртрансгазу

Глава АТ «Укртрансгаз», що виконує функції Оператора ПСГ України, Сергій Перелома прогнозує, що пікове навантаження із закачування в сховища в цьому році припаде на серпень-вересень.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

«Пікове навантаження традиційно очікуємо ближче до опалювального сезону – в серпні-вересні. З огляду на, що ціни на газ в травні встановлювали «рекорди», газові трейдери знаходяться в режимі очікування кращих цінових пропозицій для створення запасів», – зазначив Перелому.

За його словами, у зв’язку з цим оператор газосховищ наразі зосередився на модернізації сховищ.

«З огляду на ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що вимагають істотного обмеження або призупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час опалювального сезону 2021/2022», – зазначив Перелому.

Згідно з оперативними даними «Укртрансгазу», середньодобове закачування в сховища 1-6 червня складає 16 млн куб. м газу проти 11 млн куб. м в травні.

«Термінал» писав, Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ.