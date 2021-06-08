Україна виконує норми, визначені Національним планом зі скорочення викидів

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов взяв участь у форумі «Україна30. Екологія», у секції «Запобігання промисловому забрудненню».

Про це пише пресслужба Міненерго.

«На сьогодні ми не перевищуємо наші міжнародні зобов’язання по жодному з викидів. Але вже починаючи з 2025 року, якщо ми нічого не будемо робити, ми будемо перевищувати ці показники, і це призведе до порушення наших зобов’язань», — зазначив Максим Немчинов.

Зараз у Нацплані передбачено модернізацію понад 90 установок. Сумарно для виконання НПСВ на цих установках операторам необхідно інвестувати до 4,3 млрд євро. До прикладу: в Європі за 1990-2016 роки інвестовано в екомодернізацію шляхом державної допомоги: Німеччина – 19 млрд євро, Польща – 11 млрд євро, Чехія – 7 млрд євро.

«Зараз міністерство працює над розробленням механізм фінансування заходів з екомодернізації – внаслідок чого ми будемо проводити екологічну модернізацію обладнання», — підсумував Максим Немчинов.

За його словами, надалі необхідно йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, та його модернізації в тій кількості, яка необхідна для безпечної та сталої роботи енергетичної системи. Вся інша генерація має будуватися вже з урахуванням екологічних вимог і не використовувати викопні види палива.

«Термінал» писав, Європейський союз підтримує мету України щодо зниження викидів CO2 в рамках Другого національно визначається внеску України (НОВ2) в Паризькій хартії по клімату на 65% до 2030 року і виступає проти її зниження.

