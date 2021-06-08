Україна виконує норми, визначені Національним планом зі скорочення викидів

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: , , ,

Україна виконує норми, визначені Національним планом зі скорочення викидів

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов взяв участь у форумі «Україна30. Екологія», у секції «Запобігання промисловому забрудненню».
Про це пише пресслужба Міненерго.

«На сьогодні ми не перевищуємо наші міжнародні зобов’язання по жодному з викидів. Але вже починаючи з 2025 року, якщо ми нічого не будемо робити, ми будемо перевищувати ці показники, і це призведе до порушення наших зобов’язань», — зазначив Максим Немчинов.

Зараз у Нацплані передбачено модернізацію понад 90 установок. Сумарно для виконання НПСВ на цих установках операторам необхідно інвестувати до 4,3 млрд євро. До прикладу: в Європі за 1990-2016 роки інвестовано в екомодернізацію шляхом державної допомоги: Німеччина – 19 млрд євро, Польща – 11 млрд євро, Чехія – 7 млрд євро.

«Зараз міністерство працює над розробленням механізм фінансування заходів з екомодернізації – внаслідок чого ми будемо проводити екологічну модернізацію обладнання», — підсумував Максим Немчинов.

За його словами, надалі необхідно йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, та його модернізації в тій кількості, яка необхідна для безпечної та сталої роботи енергетичної системи. Вся інша генерація має будуватися вже з урахуванням екологічних вимог і не використовувати викопні види палива.

«Термінал» писав, Європейський союз підтримує мету України щодо зниження викидів CO2 в рамках Другого національно визначається внеску України (НОВ2) в Паризькій хартії по клімату на 65% до 2030 року і виступає проти її зниження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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