2021-06-09: Ціни на нафту наблизилися до дворічних максимумів

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 72,58 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:48, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,50%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 70,41 долара за барель, додавши 0,51%.

Ціни на нафту у середу на торгах росли другу сесію поспіль на ознаках високого попиту на паливо в західних країнах, зокрема у Європі, у той час, як перспектива відновлення постачання іранської нафти в найближчому майбутньому померкла, оскільки держсекретар США заявив, що санкції проти Тегерана навряд чи будуть скасовані, пише Reuters.

Так, ф’ючерси на нафту марки Brent досягли дворічного максимуму — 72,83 долара, найвищого рівня з 20 травня 2019 року.