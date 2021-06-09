Держгеонадр видала Нафтогазу додаткові дозволи на розробку шельфу Дельфін

Державна служба геології та надр України видала НАК «Нафтогаз України» ще чотири спеціальні дозволи на геологічне вивчення з подальшим видобуванням вуглеводнів на площі «Дельфін», розташованій на шельфі Чорного моря.
Відповідний наказ оприлюднено на сайті відомства.
Зокрема, «Нафтогаз» отримав дозвіл працювати на «Дельфін»-02, 05, 06, 09.
Згідно з різними оцінками, прогнозні і перспективні ресурси шельфу Чорного моря становлять близько 1-2 трлн куб. м газу і більше 1 трлн тонн нафти з газовим конденсатом, що може забезпечити Україну додаткової видобутком 10 млрд куб м природного газу на рік.