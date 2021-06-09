Гомельтранснафта зупиняє прокачку нафти «Дружбою» в напрямку Польщі

«Гомельтранснафта» 9 червня зупиняє на чотири доби прокачування нафти в напрямку Адамової Застави (Польща) для проведення робіт на білоруській ділянці нафтопроводу «Дружба».

Про це пише агенція АНГІ.

8 червня повідомлялося, що Транснафта коригує графік поставок нафти по нафтопроводу «Дружба» через зниження прокачування нафти через НПС Будковіце (Словаччина) через технічні проблеми у одного з споживачів.

«Прокачування нафти через НПС Будковіце буде знижене протягом двох діб. Нафтопровід «Дружба» забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи», — йдеться у повідомленні.

Трубопровід бере свій початок в Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну і південну, які проходять через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Читайте в «Терміналі» також, найбільші енергокомпанії Польщі припинили закупівлі нафти у «Роснєфті» в рамках довгострокових контрактів на постачання по трубопроводу «Дружба».