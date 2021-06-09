Нафтогаз обслуговує вже 1 млн домогосподарств

Обновлено: Июнь 09, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз обслуговує вже 1 млн домогосподарств

За 10 місяців роботи відкритого ринку газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») збільшило клієнтську базу учетверо і обслуговує вже понад мільйон побутових клієнтів.
Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«8 червня компанія отримала заявку та під’єднала мільйонного комерційного клієнта. Щодня ГК «Нафтогаз України» продовжує отримувати близько 2000 заявок на приєднання. Нині компанія вже обслуговує домогосподарства у кожній області України, постачаючи газ 13% клієнтів на роздрібному ринку», – йдеться у повідомленні.

У рамках річного тарифного плану «Фіксований» компанія встановила для клієнтів ціну 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Згідно з корпоративною стратегією Групи Нафтогаз ГК «Нафтогаз України» планує і надалі активно нарощувати частку присутності на роздрібному ринку газу і до кінця 2025 року збільшити кількість клієнтів до 2,8 млн домогосподарств.

«Термінал» писав, скасування покладання спеціальних обов’язків для підприємств теплокомуненерго не призведе до підвищення газових тарифів. Про заявив директор з інтегрованих комунікацій НАК “Нафтогаз України” Максим Білявський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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