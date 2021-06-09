Нафтогаз обслуговує вже 1 млн домогосподарств

За 10 місяців роботи відкритого ринку газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») збільшило клієнтську базу учетверо і обслуговує вже понад мільйон побутових клієнтів.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«8 червня компанія отримала заявку та під’єднала мільйонного комерційного клієнта. Щодня ГК «Нафтогаз України» продовжує отримувати близько 2000 заявок на приєднання. Нині компанія вже обслуговує домогосподарства у кожній області України, постачаючи газ 13% клієнтів на роздрібному ринку», – йдеться у повідомленні.

У рамках річного тарифного плану «Фіксований» компанія встановила для клієнтів ціну 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Згідно з корпоративною стратегією Групи Нафтогаз ГК «Нафтогаз України» планує і надалі активно нарощувати частку присутності на роздрібному ринку газу і до кінця 2025 року збільшити кількість клієнтів до 2,8 млн домогосподарств.

«Термінал» писав, скасування покладання спеціальних обов’язків для підприємств теплокомуненерго не призведе до підвищення газових тарифів. Про заявив директор з інтегрованих комунікацій НАК “Нафтогаз України” Максим Білявський.