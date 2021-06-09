Програма «теплих кредитів» наближається до повного освоєння виділених коштів

Програма «теплих кредитів» досягає апогею. У цьому році в рамках програми з енергоефективності більше 9700 родин залучили 387 млн грн «теплих кредитів». Вже зовсім близько до повного освоєння програми, зважаючи на виділене фінансування.

Повідомляє Держенергоефективності.

«Кредитів видано з урахуванням їхньої подальшої часткової компенсації, загальна сума якої складе вже близько 120 млн гривень. Всього на програму виділено 150 млн гривень. Це означає, що усі, хто ще бажає взяти участь у програмі, мають встигнути спіймати останній шанс», — прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.

Із 387 млн грн «теплих кредитів» видано:

367 млн грн – на утеплення приватних будинків;

21,1 млн грн – на твердопаливні котли.

Раніше Термінал писав, що теплими кредитами за 6 років скористалися 850 тис. українських родин.