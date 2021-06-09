США повернули Colonial Pipeline більшу частину викупу, сплаченого хакерам

Влада США повернула кілька мільйонів доларів, які були сплачені трубопровідною компанією Colonial Pipeline як викуп хакерам, які зламали її комп’ютерну мережу.



Про це пише DW.

За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, міністерство юстиції США «знайшло і повернуло більшу частину» викупу, сплаченого Colonial Pipeline.

«Всього було вилучено 63,7 біткоїна (приблизно $2,3 млн)», — сказала вона.

Нагадаємо, Colonial Pipeline заявляла, що заплатила хакерам майже $5 млн за відновлення доступу до комп’ютерної мережі. Вартість біткоїну впала в останні тижні, торгуючись приблизно на рівні $36 тис. за штуку, хоча у квітні курс криптовалюта досягав $63 тис. Як повідомив на пресконференції для журналістів в Мін’юсті заступник директора ФБР Пол Еббот, правоохоронні органи змогли вилучити частину виплаченої хакерам суми з електронного гаманця для біткоїнів угруповання DarkSide.

За його словами, хакери не змогли скористатися коштами, які їм заплатила Colonial Pipeline.

Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів в США. Хакерська атака сталася 6 травня, а вже на наступний день компанія була змушена зупинити роботу трубопроводу. Через це під загрозою опинилися поставки пального на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах на Східному узбережжі. За даними Colonial Pipeline, трубопровід забезпечує 45% поставок палива на сході США. За оцінкою Bloomberg, атака могла привести до зльоту цін на бензин в США до найвищого з 2014 року рівня.

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