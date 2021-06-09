США повернули Colonial Pipeline більшу частину викупу, сплаченого хакерам

Обновлено: Июнь 09, 2021. Тэги: , ,

США повернули Colonial Pipeline більшу частину викупу, сплаченого хакерам

Влада США повернула кілька мільйонів доларів, які були сплачені трубопровідною компанією Colonial Pipeline як викуп хакерам, які зламали її комп’ютерну мережу.

Про це пише DW.

За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, міністерство юстиції США «знайшло і повернуло більшу частину» викупу, сплаченого Colonial Pipeline.
«Всього було вилучено 63,7 біткоїна (приблизно $2,3 млн)», — сказала вона.

Нагадаємо,  Colonial Pipeline заявляла, що заплатила хакерам майже $5 млн за відновлення доступу до комп’ютерної мережі. Вартість біткоїну впала в останні тижні, торгуючись приблизно на рівні $36 тис. за штуку, хоча у квітні курс криптовалюта досягав $63 тис. Як повідомив на пресконференції для журналістів в Мін’юсті заступник директора ФБР Пол Еббот, правоохоронні органи змогли вилучити частину виплаченої хакерам суми з електронного гаманця для біткоїнів угруповання DarkSide.
За його словами, хакери не змогли скористатися коштами, які їм заплатила Colonial Pipeline.

Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів в США. Хакерська атака сталася 6 травня, а вже на наступний день компанія була змушена зупинити роботу трубопроводу. Через це під загрозою опинилися поставки пального на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах на Східному узбережжі. За даними Colonial Pipeline, трубопровід забезпечує 45% поставок палива на сході США. За оцінкою Bloomberg, атака могла привести до зльоту цін на бензин в США до найвищого з 2014 року рівня.

Читайте в «Терміналі», Американський Colonial Pipeline відновив роботу після кібератак.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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