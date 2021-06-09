УЕБ: За результатами травня на біржі було проведено 58 аукціонів електроенергії

За результатами травня 2021 року на УЕБ було проведено 58 аукціонів з продажу базового, пікового, пікового навантаження неробочого дня, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії.

Про це пише пресслужба УЕБ.

З них 6 аукціонів на виконання ПСО для забезпечення загальносуспільних інтересів, 6 аукціонів з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та 16 комерційних сесій.

«Протягом травня було сформовано 144 стартові позиції в торговій зоні «ОЕС України» та 29 — в торговій зоні «БуОс» на продаж/купівлю різного типу навантаження. Загалом за травень загальний обсяг продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав більше 7,05 млн Мвт. год. (з ПСО). Реалізовані обсяги електроенергії по торгових зонах виглядають наступним чином: в «ОЕС України» — 7,02 млн. Мвт. год., в торговій зоні «БуОс» — 25018 Мвт. год», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на Українській енергетичній біржі в торговій зоні «ОЕС України» було реалізовано 3,43 млн. Мвт.год. електроенергії за регульованими цінами компаній, на яких покладені спеціальні обов’язки на ринку електроенергії – ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». Загалом у травні на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 341 учасника.

«Термінал» писав, Центренерго планує продавати до 90% електроенергії на аукціонах «Української енергетичної біржі».