УЕБ: За результатами травня на біржі було проведено 58 аукціонів електроенергії

Обновлено: Июнь 09, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: За результатами травня на біржі було проведено 58 аукціонів електроенергії

За результатами травня 2021 року на УЕБ було проведено 58 аукціонів з продажу базового, пікового, пікового навантаження неробочого дня, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії.

Про це пише пресслужба УЕБ.

З них 6 аукціонів на виконання ПСО для забезпечення загальносуспільних інтересів, 6 аукціонів з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та 16 комерційних сесій.

«Протягом травня було сформовано 144 стартові позиції в торговій зоні «ОЕС України» та 29 — в торговій зоні «БуОс» на продаж/купівлю різного типу навантаження. Загалом за травень загальний обсяг продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав більше 7,05 млн Мвт. год. (з ПСО). Реалізовані обсяги електроенергії по торгових зонах виглядають наступним чином: в «ОЕС України» — 7,02 млн. Мвт. год., в торговій зоні «БуОс» — 25018 Мвт. год», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на Українській енергетичній біржі в торговій зоні «ОЕС України» було реалізовано 3,43 млн. Мвт.год. електроенергії за регульованими цінами компаній, на яких покладені спеціальні обов’язки на ринку електроенергії – ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». Загалом у травні на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 341 учасника.

«Термінал» писав, Центренерго планує продавати до 90% електроенергії на аукціонах «Української енергетичної біржі».

 

Автор:

(Всего статей: 18280)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: