Україна і Норвегія підписали Меморандум щодо співпраці у сфері ядерної безпеки

Герман Галущенко підписав від української сторони Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія щодо створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності.



Про це пише пресслужба міністерства.

Робочу групу буде утворено для обговорення пріоритетів і розробки стратегій, а також для забезпечення ефективного впровадження проєктів.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання співпраці в енергетиці між Україною та Норвегією.

«Питання енергобезпеки є ключовим для України. Сталий розвиток енергетики і зменшення вуглецевого сліду при виробництві теплової електричної енергії, синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E, трансформація вугільних регіонів – це ті питання, над якими ми зараз працюємо», – зазначив очільник Міненерго.

Раніше «Термінал» писав, закон про ядерну безпеку дозволить Енергоатому залучити €200 мільйонів кредиту — Шмигаль.