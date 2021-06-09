В МЗС говорили з німецьким бізнесом щодо інвестицій в зелену енергетику України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з німецьким бізнесом інвестиційні проєкти у галузі відновлюваної енергетики, зокрема виробництва і транспортування «зеленого» водню.
Про це пише пресслужба МЗС.
«Ключовими темами обговорення стали розвиток українсько-німецького енергетичного партнерства, втілення великих інвестиційних проєктів у галузі відновлюваної енергетики, зокрема виробництва та транспортування «зеленого» водню», — йдеться у повідомленні.
Німецькі бізнесмени виявили зацікавленість до розвитку інвестиційних проєктів у галузі виробництва та транспортування «зеленого» водню до Євросоюзу, сонячної та вітрової енергетики, експорту до ЄС виробленого в Україні біометану тощо.Окремою темою розмови стала можливість виробництва в Україні «зеленої» сталі з використанням відновлюваних джерел енергії та подальшим експортом до Німеччини, зокрема для потреб автомобільної індустрії.
Раніше «Термінал» писав, виробники електроенергії з ВДЕ незадоволені ходом виконання меморандуму з урядом.