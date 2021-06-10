2021-06-10:Ціни на нафту коливаються на тлі даних про зростання запасів пального в США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 71,75 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:42, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,65%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 69,53 долара за барель, втративши 0,61%.

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки дані про запаси в Сполучених Штатах, найбільшому в світі споживачі нафти, показали зростання запасів бензину, який вказує на слабший, ніж очікувалося, попит на паливо на початку літа, пікового автомобільного сезону в країні, пише Reuters.