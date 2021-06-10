Канадська компанія TC Energy, яка веде будівництво нафтопроводу Keystone XL в США, оголосила про закриття проєкту

Обновлено: Июнь 10, 2021. Тэги: , , ,

Канадська компанія TC Energy, яка веде будівництво нафтопроводу Keystone XL в США, оголосила про закриття проєкту

Роботи по будівництву трубопроводу не ведуться з січня, після того, як президент США Джо Байден відкликав дозвіл на транскордонні роботи.

Про це пише АНГІ.

Розробник проєкту Keystone XL зазначив в пресрелізі, що буде співпрацювати з регуляторами, стейкхолдерами та представниками корінних народів, що мешкають по маршруту трубопроводу, з метою «забезпечити безпечне припинення і вихід з проєкту».

Проєкт Keystone XL передбачав будівництво нафтопроводу протяжністю 1,9 тис. кілометрів і потужністю понад 800 тис. барелів на день з найбільшої канадської нафтовидобувної провінції Альберта до нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки. Проєкт був анонсований у 2008 році й з того часу піддавався критиці з боку організацій, які виступають за захист природи. У 2015 році президент США Барак Обама відмовився від будівництва трубопроводу, у 2017-у Дональд Трамп відновив проєкт. Відкликання дозволу на будівництво Keystone XL було одним з перших рішень Байдена на посаді президента США.

Автор:

(Всего статей: 18288)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: