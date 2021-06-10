Канадська компанія TC Energy, яка веде будівництво нафтопроводу Keystone XL в США, оголосила про закриття проєкту

Роботи по будівництву трубопроводу не ведуться з січня, після того, як президент США Джо Байден відкликав дозвіл на транскордонні роботи.



Про це пише АНГІ.

Розробник проєкту Keystone XL зазначив в пресрелізі, що буде співпрацювати з регуляторами, стейкхолдерами та представниками корінних народів, що мешкають по маршруту трубопроводу, з метою «забезпечити безпечне припинення і вихід з проєкту».

Проєкт Keystone XL передбачав будівництво нафтопроводу протяжністю 1,9 тис. кілометрів і потужністю понад 800 тис. барелів на день з найбільшої канадської нафтовидобувної провінції Альберта до нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки. Проєкт був анонсований у 2008 році й з того часу піддавався критиці з боку організацій, які виступають за захист природи. У 2015 році президент США Барак Обама відмовився від будівництва трубопроводу, у 2017-у Дональд Трамп відновив проєкт. Відкликання дозволу на будівництво Keystone XL було одним з перших рішень Байдена на посаді президента США.