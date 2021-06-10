Країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. б/ д

Обновлено: Июнь 10, 2021. Тэги: ,

Країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. б/ д

Країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. барелів на добу — до 25,463 млн б / д.

Про це пише «Investing.com».

Країни, які не беруть участі в угоді, — Іран, Лівія та Венесуела — також трохи збільшили виробництво. У травні держави, які беруть участь в угоді ОПЕК + щодо обмеження нафтовидобутку, почали її нарощувати, згідно з домовленостями з партнерами, при цьому спостерігається перевиконання домовленостей такими країнами, як Ангола, Конго, Нігерія.

При цьому Саудівська Аравія з травня поступово знімає взяті на себе з лютого добровільні обмеження в 1 млн б / д: в травні — на 250 тис. б/ д, в червні — 350 тис. б / д, в липні — 400 тис. Б / с. ОПЕК за умовами угоди повинен знизити видобуток в травні на 4,287 млн ​​б / с до референтного рівня, а фактичне зниження склало 5,36 млн б / д. Таким чином, за мінусом добровільних обмежень Саудівської Аравії, ОПЕК знизив видобуток в травні на 4,61 млн б / д до референтного рівня, виконавши угоду на 108%.

Читайте в «Терміналі», світовий попит на нафту в четвертому кварталі 2021 року перевищить 99 мільйонів барелів на добу, що поверне показник до допандемійної позначки, вважає генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, слова якого наводяться в повідомленні на сайті організації.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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