Країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. б/ д

Країни ОПЕК в травні збільшили видобуток нафти на 390 тис. барелів на добу — до 25,463 млн б / д.



Про це пише «Investing.com».

Країни, які не беруть участі в угоді, — Іран, Лівія та Венесуела — також трохи збільшили виробництво. У травні держави, які беруть участь в угоді ОПЕК + щодо обмеження нафтовидобутку, почали її нарощувати, згідно з домовленостями з партнерами, при цьому спостерігається перевиконання домовленостей такими країнами, як Ангола, Конго, Нігерія.

При цьому Саудівська Аравія з травня поступово знімає взяті на себе з лютого добровільні обмеження в 1 млн б / д: в травні — на 250 тис. б/ д, в червні — 350 тис. б / д, в липні — 400 тис. Б / с. ОПЕК за умовами угоди повинен знизити видобуток в травні на 4,287 млн ​​б / с до референтного рівня, а фактичне зниження склало 5,36 млн б / д. Таким чином, за мінусом добровільних обмежень Саудівської Аравії, ОПЕК знизив видобуток в травні на 4,61 млн б / д до референтного рівня, виконавши угоду на 108%.

Читайте в «Терміналі», світовий попит на нафту в четвертому кварталі 2021 року перевищить 99 мільйонів барелів на добу, що поверне показник до допандемійної позначки, вважає генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, слова якого наводяться в повідомленні на сайті організації.