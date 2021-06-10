Оператор ГТС України підписав угоду з провідною італійською компанією

Обновлено: Июнь 10, 2021. Тэги: , , ,

Оператор ГТС України підписав угоду з провідною італійською компанією

Під час Українсько-італійського бізнес-форуму Оператор ГТС України (ОГТСУ) уклав угоду з італійською компанією RMT Valvomeccanica S.r.l. – світовим лідером з виробництва запірної арматури – про виготовлення кульових та регулюючих кранів для української газотранспортної системи.

Повідомляє ОГТСУ.

Згідно з контрактом, RMT Valvomeccanica S.r.l. має виготовити та поставити ОГТСУ кульові крани стандарту API (American Petroleum Institute) Spec 6D з потрійним рівнем ущільнення кулі для трубопроводів діаметром 300, 400, 500, 700, 1000, 1200 та 1400 мм, що вимагає високого рівня технологій виробника.

«Заміна старої арматури на нову, до того ж провідної компанії-виробника RMT VALVOMECCANICA S.r.l., дозволить знизити витрати на експлуатацію та обслуговування, мінімізувати витоки газу, пов’язані з технічними інцидентами та втратами фізично зношеної запірної арматури, підвищити енергоефективність», — наголосив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

В умовах конкуренції на торгівельному майданчику Prozorro RMT Valvomeccanica S.r.l. запропонувала оптимальну цінову пропозицію на сучасне технологічне обладнання, що відповідає усім вимогам. Загальна сума договору становить 6,5 мільйонів євро.

Раніше Термінал писав, що у травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС дещо збільшився — Оператор ГТС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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