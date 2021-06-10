Регулятор підняв тариф ПОН на ринку е/е на 70%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на послуги постачальника «останньої надії» (ПОН) на оптовому ринку електричної енергії в липні-вересні 2021 року на рівні 613,16 грн/МВт-год, що на 70 % вище, ніж в попередньому кварталі (360,62 грн / МВт-год).

Про це повідомляється на сайті Регулятора.

«Це пов’язано, перш за все, з великим співвідношенням максимальної і середньої ціни, відповідно до якого визначається величина цього тарифу. Все зроблено згідно з чинними нормативними документами», – пояснив член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

За інформацією Регулятора, тариф на послуги постачальника «останньої надії» на розрахунковий період розраховується і встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку «на добу наперед» за перші два місяці базового періоду, які визначаються ДП «Оператор ринку».

Функцію ПОН на оптовому ринку електричної енергії виконує ДПЗД (державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності) «Укрінтеренерго», яке було визначено урядом на позаконкурсній основі.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів знову включив державне підприємство «Гарантований покупець» до переліку суб’єктів покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення.

