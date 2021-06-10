Уряд працює над держдопомогою для  переходу до «зелених» технологій

Обновлено: Июнь 10, 2021. Тэги: ,

Уряд працює над держдопомогою для  переходу до «зелених» технологій

Кабінет міністрів працює над розробкою інструментів державної допомоги, які покликані надати підтримку підприємства на шляху переходу до «зелених» технологій.

Про це під час форуму «Україна30. Екологія» сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Є низка доручень, які зараз опрацьовуються в уряді з тим, щоб сформувати перелік всіх інструментів державної допомоги, які будуть допустимі для малого, середнього підприємництва, для виробників, які будуть переходити на зелені технології», — розповіла вона.

Рішенням щодо екологічного податку займається міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас Кабінет міністрів має намір забезпечувати доступ до міжнародних фінансових інструментів для всіх типів бізнесу та компаній для планування зеленої трансформації.

«Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» підписав указ про старт проекту «Зелена країна».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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