Уряд працює над держдопомогою для  переходу до «зелених» технологій

Кабінет міністрів працює над розробкою інструментів державної допомоги, які покликані надати підтримку підприємства на шляху переходу до «зелених» технологій.

Про це під час форуму «Україна30. Екологія» сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Є низка доручень, які зараз опрацьовуються в уряді з тим, щоб сформувати перелік всіх інструментів державної допомоги, які будуть допустимі для малого, середнього підприємництва, для виробників, які будуть переходити на зелені технології», — розповіла вона.

Рішенням щодо екологічного податку займається міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас Кабінет міністрів має намір забезпечувати доступ до міжнародних фінансових інструментів для всіх типів бізнесу та компаній для планування зеленої трансформації.

«Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» підписав указ про старт проекту «Зелена країна».