2021-06-11: Нафта Brent торгується вище $72 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 72,23 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:44, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,40%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 70,02 долара за барель, втративши 0,38%.

Ціни на нафту знизилися в п’ятницю, але йдуть шляхом тижневого зростання вже третій тиждень поспіль на очікуваннях відновлення попиту на паливо в Європі, Китаї та США, оскільки зростання кількості вакцинованих має призвести до ослаблення коронавірусних обмежень, пише Reuters.

Очікується, що цього тижня нафта марки Brent виросте на 0,5%, а нафта марки WTI — на 0,6%.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск в п’ятницю становить $ 72,28 за барель, що на $ 0,24 (0,33%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти виросли на $ 0,3 (0,4%) — до максимальних з травня 2019 року $ 72,52 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася також на $ 0,22 (0,34%) — до $ 70,05 за барель. До закриття ринку в четвер вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,33 (0,5%) — до $ 70,29 за барель. Це максимальний рівень з жовтня 2018 року.