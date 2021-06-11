2021-06-11: Нафта Brent торгується вище $72 за барель

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-06-11: Нафта Brent торгується вище $72 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 72,23 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:44, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,40%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 70,02 долара за барель, втративши 0,38%.

Ціни на нафту знизилися в п’ятницю, але йдуть шляхом тижневого зростання вже третій тиждень поспіль на очікуваннях відновлення попиту на паливо в Європі, Китаї та США, оскільки зростання кількості вакцинованих має призвести до ослаблення коронавірусних обмежень, пише Reuters.

Очікується, що цього тижня нафта марки Brent виросте на 0,5%, а нафта марки WTI — на 0,6%.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск в п’ятницю становить $ 72,28 за барель, що на $ 0,24 (0,33%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти виросли на $ 0,3 (0,4%) — до максимальних з травня 2019 року $ 72,52 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася також на $ 0,22 (0,34%) — до $ 70,05 за барель. До закриття ринку в четвер вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,33 (0,5%) — до $ 70,29 за барель. Це максимальний рівень з жовтня 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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