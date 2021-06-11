Директором з управління персоналом та соціальної політики Нафтогазу стала Олена Бойченко

Олена Бойченко призначена Директором з управління персоналом та соціальної політики НАК «Нафтогаз України».

Повідомляє Нафтогаз.

До моменту призначення, Олена обіймала посаду Директора консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services у компанії «Делойт» в Україні та консультувала міжнародні та українські компанії з різних галузей.

Загалом пані Бойченко має 16-річний досвід у сфері управління персоналом. Під час роботи в компаніях «великої четвірки» впровадила низку масштабних проектів у сфері трансформації функцій управління персоналом.

Олена Бойченко здобула ступінь магістра економічної теорії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Раніше Термінал писав, що НАК «Нафтогаз України» покращила фінансовий результат у першому кварталі 2021 року.