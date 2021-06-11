Кабмін проведе службове розслідування стосовно т.в.о. президента Енергоатому

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: , , ,

Кабмін проведе службове розслідування стосовно т.в.о. президента Енергоатому

На виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Кабінет Міністрів України прийняв рішення створити комісію та провести службове розслідування стосовно т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

Повідомляє НАЗК.

Раніше НАЗК здійснило перевірку дотримання службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» вимог законодавства і виявило системні порушення антикорупційного законодавства, поміж яких:

  • непроведення ДП «НАЕК «Енергоатом» оцінки корупційних ризиків у 2020 році. Зважаючи на те, що підприємство формує 4 % ВВП країни та виробляє 55 % електроенергії в Україні, така оцінка є критично необхідною;
  • незаконне відсторонення від виконання обов’зків уповноваженого із реалізації антикорупційної програми підприємства Олега Поліщука. Також було порушено права цього уповноваженого як викривача — раніше він повідомив про ознаки корупційних злочинів у діях керівництва підприєства до Національного антикорупційного бюро України.

У зв’язку з тим, що функції управління ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснює Уряд, НАЗК внесло припис Кабінету Міністрів для проведення службового розслідування. Мета службового розслідування — виявити причини та умови, що сприяли порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції». За результатами розслідування винні особи мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Зараз НАЗК виконує всі заходи з метою захисту Олега Поліщука, трудові права якого як викривача та уповноваженого порушено.

Читайте у Терміналі: Енергоатом: потрібні рішучі кроки для стабілізації ситуації та усунення маніпуляцій на ринку електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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