Кабмін проведе службове розслідування стосовно т.в.о. президента Енергоатому

На виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Кабінет Міністрів України прийняв рішення створити комісію та провести службове розслідування стосовно т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

Повідомляє НАЗК.

Раніше НАЗК здійснило перевірку дотримання службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» вимог законодавства і виявило системні порушення антикорупційного законодавства, поміж яких:

непроведення ДП «НАЕК «Енергоатом» оцінки корупційних ризиків у 2020 році. Зважаючи на те, що підприємство формує 4 % ВВП країни та виробляє 55 % електроенергії в Україні, така оцінка є критично необхідною;

незаконне відсторонення від виконання обов’зків уповноваженого із реалізації антикорупційної програми підприємства Олега Поліщука. Також було порушено права цього уповноваженого як викривача — раніше він повідомив про ознаки корупційних злочинів у діях керівництва підприєства до Національного антикорупційного бюро України.

У зв’язку з тим, що функції управління ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснює Уряд, НАЗК внесло припис Кабінету Міністрів для проведення службового розслідування. Мета службового розслідування — виявити причини та умови, що сприяли порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції». За результатами розслідування винні особи мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Зараз НАЗК виконує всі заходи з метою захисту Олега Поліщука, трудові права якого як викривача та уповноваженого порушено.

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