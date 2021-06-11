Низький тариф на е/е створює загрозу для синхронізації з ENTSO-E – Міненерго

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: ,

Низький тариф на е/е створює загрозу для синхронізації з ENTSO-E – Міненерго

Проблеми з ціноутворенням на електроенергію створюють потенційну загрозу для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

Про це йшлося під час наради в Міністерстві енергетики, відбулася за участю НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», ВАТ «Центренерго», виробників і постачальників електроенергії, повідомляє сайт міністерства.

«Учасники ще раз відзначили, що проблеми з ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, в перспективі, створять ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E», – йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначалося в ході наради, шляхи вирішення ситуації на ринку знаходяться виключно в компетенції НКРЕКП.

Також учасники визнали, що стан ринку вимагає втручання для фінансової стабілізації, подальшого ефективного функціонування і безпеки постачання електричної енергії споживачам.

«Термінал» писав, зростання трансформаторної потужності підстанцій на 12,5 тис. МВА, комплексна реконструкція 61 підстанції, понад 3,2 тис. км нових ліній електропередачі напругою 220—750 кВ та реконструкція 1 547 км ПЛ 220-330 кВ — масштаби робіт, визначені проєктом Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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