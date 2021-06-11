Низький тариф на е/е створює загрозу для синхронізації з ENTSO-E – Міненерго

Проблеми з ціноутворенням на електроенергію створюють потенційну загрозу для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

Про це йшлося під час наради в Міністерстві енергетики, відбулася за участю НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», ВАТ «Центренерго», виробників і постачальників електроенергії, повідомляє сайт міністерства.

«Учасники ще раз відзначили, що проблеми з ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, в перспективі, створять ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E», – йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначалося в ході наради, шляхи вирішення ситуації на ринку знаходяться виключно в компетенції НКРЕКП.

Також учасники визнали, що стан ринку вимагає втручання для фінансової стабілізації, подальшого ефективного функціонування і безпеки постачання електричної енергії споживачам.

«Термінал» писав, зростання трансформаторної потужності підстанцій на 12,5 тис. МВА, комплексна реконструкція 61 підстанції, понад 3,2 тис. км нових ліній електропередачі напругою 220—750 кВ та реконструкція 1 547 км ПЛ 220-330 кВ — масштаби робіт, визначені проєктом Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки).