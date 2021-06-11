Перший енергоблок БєлАЕС введений в промислову експлуатацію

Урядова комісія підписала акт приймання в промислову експлуатацію першого енергоблоку БєлАЕС.
Про це пише Інтерфакс.
«Зараз блок працює на номінальному рівні потужності реакторної установки. З моменту його включення в об’єднану енергосистему вироблено майже 3 млрд кВт-год електроенергії», – йдеться у повідомленні Міненерго.
У травні завершився етап дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, який почався 22 грудня 2020 року. Фізичний пуск першого енергоблоку станції відбувся в серпні 2020 року.
Раніше Термінал писав, що Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС.