Перший енергоблок БєлАЕС введений в промислову експлуатацію

Урядова комісія підписала акт приймання в промислову експлуатацію першого енергоблоку БєлАЕС.



Про це пише Інтерфакс.

«Зараз блок працює на номінальному рівні потужності реакторної установки. З моменту його включення в об’єднану енергосистему вироблено майже 3 млрд кВт-год електроенергії», – йдеться у повідомленні Міненерго.

У травні завершився етап дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, який почався 22 грудня 2020 року. Фізичний пуск першого енергоблоку станції відбувся в серпні 2020 року.

Раніше Термінал писав, що Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС.