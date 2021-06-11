Україна в червні імпортує невеликі обсяги газу для закачування в ПСГ — ОГТСУ

Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування.



Про це у Фейсбук написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.

«Наразі імпорт газу складає лише 3 млн м3 на добу. Імпорт з початку місяця склав 15.7 млн м3, при чому 100% біло імпортовано з Угорщини, а не зі стандартного словацького напрямку.

Всього з початку року було імпортовано 577 млн м3, з них 511 млн м3 (88%) з Угорщини.

Відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС минулого року дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними.

«Термінал» писав, облгази збільшили простроковану заборгованість перед Оператором ГТС України.