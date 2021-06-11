З початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів»

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: , ,

З початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів»

Цього року в рамках програми з енергоефективності понад 9700 родин залучили 387 млн грн «теплих кредитів».

Вже зовсім близько до повного освоєння програми, зважаючи на виділене фінансування, пише пресслужба Держенергоефективності.

«Кредитів видано з урахуванням їхньої подальшої часткової компенсації, загальна сума якої складе вже близько 120 млн гривень. Всього на програму виділено 150 млн гривень. Це означає, що усі, хто ще бажає взяти участь у програмі, мають встигнути спіймати останній шанс», — сказав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

З 387 млн грн «теплих кредитів» видано:

· 367 млн грн – на утеплення приватних будинків;

· 21,1 млн грн – на твердопаливні котли.

Для українських споживачів програма є гарною можливістю:

- отримати суттєве відшкодування витрат на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання;

- заощаджувати витрати на комунальних послугах;

- жити в комфортних умовах.

«Динаміка попиту на програму підтверджує постійну високу зацікавленість та потрібність з боку населення. Впевнені, що програма, яка мотивує українців до енергоефективності та залучає додаткові інвестиції в економіку, має розвиватися й надалі й потребує більших обсягів фінансування у майбутньому», — повідомив Гура.

«Термінал» писав, Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту обсягом 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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