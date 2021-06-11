З початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів»

Цього року в рамках програми з енергоефективності понад 9700 родин залучили 387 млн грн «теплих кредитів».
Вже зовсім близько до повного освоєння програми, зважаючи на виділене фінансування, пише пресслужба Держенергоефективності.
«Кредитів видано з урахуванням їхньої подальшої часткової компенсації, загальна сума якої складе вже близько 120 млн гривень. Всього на програму виділено 150 млн гривень. Це означає, що усі, хто ще бажає взяти участь у програмі, мають встигнути спіймати останній шанс», — сказав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.
З 387 млн грн «теплих кредитів» видано:
· 367 млн грн – на утеплення приватних будинків;
· 21,1 млн грн – на твердопаливні котли.
Для українських споживачів програма є гарною можливістю:
- отримати суттєве відшкодування витрат на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання;
- заощаджувати витрати на комунальних послугах;
- жити в комфортних умовах.
«Динаміка попиту на програму підтверджує постійну високу зацікавленість та потрібність з боку населення. Впевнені, що програма, яка мотивує українців до енергоефективності та залучає додаткові інвестиції в економіку, має розвиватися й надалі й потребує більших обсягів фінансування у майбутньому», — повідомив Гура.
«Термінал» писав, Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту обсягом 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.