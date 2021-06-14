2021-06-14: Ціни в дрібному опті продовжують знижуватися

14 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0 середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала трохи менше — на 0.0% (-1 коп / л) до 26.25 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на 0.24% (-6 коп / л) до 27.16 грн / л.
У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті виросло в ціні на 0.10% (2 коп / л) до 23.29 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.25
|-0.05
|-0.30
|-0.79
|Бензин А-95 евро
|27.16
|-0.24
|0.10
|-0.58
|Дизельное топливо евро
|23.29
|0.10
|-0.21
|-3.01
Довідково:
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