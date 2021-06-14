2021-06-14: Нафта Brent торгується вище $73,05 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 73,05 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:47, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,50%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,24 долара за барель, додавши 0,47%.

У понеділок ціни на нафту трималися біля багаторічних максимумів, чому сприяло покращення перспектив попиту, оскільки збільшення кількості щеплень від COVID-19 допомагає зняти обмеження на поїздки, пише Reuters.

Ціна нафти марки Brent досягала максимуму з травня 2019 року, а WTI — з жовтня 2018 року, пише «Investing.com».

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:13 мск становила $ 73,02 за барель, що на $ 0,5 (0,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Ціна Brent піднялася вище $ 73 за барель вперше з травня 2019 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 71,15 за барель, що на $ 0,86 (1,22%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

Як Brent, так і WTI можуть завершити в плюсі ​​третій тиждень поспіль. Раніше в ході торгів обидва контракти знижувалися в ціні.

Попит на нафту в світі відновлюється завдяки прискоренню вакцинації, а на тлі консервативної політики ОПЕК + ціни ростуть до нових багаторічних максимумів — понад $ 70 за барель — з перспективою подальшого підвищення, йдеться в коментарі аналітиків Rystad Energy.

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий попит на нафту повернеться до пандемійного рівня до кінця 2022 року, збільшившись на 5,4 млн б / д в 2021 році — до 96,4 млн б / д — і на 3,1 млн б / д в 2022 році.

Експерти підвищили оцінку попиту в 1-м і 2-му кварталах 2021 року на 200 тис. б / д кожен квартал — до 93,3 млн б / д і 94,9 млн б / с відповідно, але знизили на 300 тис. Б / с прогноз попиту як в 3-му кварталі, так і в 4-му кварталі — до 98 млн б / д і 99,3 млн б / с відповідно.

«Коли МЕА випускає звіт, в якому йдеться про те, що ОПЕК + необхідно виробляти більше нафти для задоволення попиту на нафту в 2022 році, ринок не може ігнорувати явно бичачий сигнал. Консерватизм пропозиції з боку ОПЕК + підтримував ціни на нафту з минулого року і є причиною того, що ціни зараз досягли таких висот «, — підкреслюють в Rystad Energy.

«У ОПЕК + безумовно є можливості для збільшення видобутку з другої половини цього року, і поки цього не станеться, у цін на нафту є певний потенціал зростання», — пишуть аналітики, відзначаючи, що політика ОПЕК + після липня цього року буде визначати подальшу динаміку цін.