ДФС арештувала права 28 компаній-імпортерів палива з РФ

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, які завозили нафтопродукти з РФ.

Про це повідомила у Facebook пресслужба відомства.

Посадовці компанії організували ввезення в Україну з Росії нафтопродуктів із використанням морських суден і приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків, за даними ДФС, становить приблизно 240 млн грн.

«РБК-Україна» написало, що йдеться про мережу АЗС Glusco, її пов’язують із народним депутатом Віктором Медведчуком.

«У ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів із метою досягнення показника палива (Євро 5) і подальшої безперешкодної реалізації», – розповіли у ДФС.

Правоохоронці провели понад 140 обшуків у офісних приміщеннях, на нафтобазах, морських суднах і більше ніж 100 автозаправних станцій і виявили нафтопродукти загальним обсягом понад 13 млн літрів вартістю понад 350 млн грн.

«На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн грн», – уточнило відомство.