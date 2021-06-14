«Київтеплоенерго» до зими відремонтує всі блоки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

На двох теплоелектроцентралях №5 і №6 проведуть поточний і капітальний ремонт обладнання, у тому числі усіх шести енергоблоків та 11 водогрійних котлів.

Про це пише пресслужба Київтеплоенерго.

«За цьогорічною програмою капітального ремонту на ТЕЦ-5 відремонтують енергоблок № 3, на ТЕЦ-6 — енергоблок № 1. В ході робіт проведуть діагностику, технічне обслуговування, а також замінять частину застарілого обладнання на нове сучасне. Також на теплоелектроцентралях відремонтують насосне обладнання, вимикачі, трансформатори та ін», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у період опалювального сезону київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують 48% теплопостачання і 60% електроспоживання столиці. Більшість обладнання на них працює близько 40 років і потребує оновлення.

«Термінал» писав, під час підготовки до опалювального сезону 2021/2022 енергетики проведуть поточні ремонти обладнання 183 районних та квартальних котелень у Києві.