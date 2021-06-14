Мінекономіки оприлюднило для АЗС середні ціни пального

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«… На підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (лист від 11.06.2021 № 16/3-52-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,82 гривень», – йдеться у повідомленні.

Порівняно з початком місяця середня вартість бензину зросла на 0,9 грн/л, дизпалива – на 1,18 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин на АЗС не повинна перевищувати 30,82 грн/л, на «звичайне» дизпаливо – 29,09 грн/л.