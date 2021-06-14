Норвегія заявила, що не відмовиться від нафти і газу

Уряд Норвегії робить ставку на використання «зелених» видів енергії, але також продовжить видобуток нафти й газу.



Про це заявив правоцентристський уряд, представляючи довгострокову енергетичну стратегію, заявила міністр енергетики королівства Тіна Брю, пише Прайм.

«Основна мета державної політики в галузі нафти — сприяння прибуткового виробництва в нафтогазовій галузі в довгостроковій перспективі — незмінна», — заявила міністр, слова якої наводить телекомпанія NRK.

Як повідомляє видання VG, влада Норвегії заявляє, що не готова поки назвати дату зупинки видобутку нафти, ділянки як і раніше будуть розподілятися в Баренцевому морі. Уряд підготував стратегію розвитку енергетики на десятиліття вперед, і чимале місце в ній відводиться розвитку «зелених» технологій.

«Ми маємо намір скорочувати викиди, але не зупиняти розвиток. Видобуток нафти успішно ведеться на норвезькому шельфі протягом вже 50 років, поступово, з виснаженням ресурсів, ця діяльність буде сходити нанівець», — сказала прем’єр-міністр країни Ерна Сульберг, представляючи стратегію.

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