У Раді хочуть заслухати керівника Міненерго Галущенка

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті хочуть заслухати главу Міністерства енергетики Германа Галущенка.
Його можуть заслухати на годині запитань до уряду уже цієї п’ятниці, пише РБК.
Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради парламенту.
«Звертаюся до колег зазначати свої пропозиції по годині запитань до уряду. Минулого разу ми домовлялися, що у цю п’ятницю заслухаємо пана Германа Галущенко, міністра енергетики, щодо того, як пройшов минулий цикл, що нам і що людям очікувати в наступному циклі», — сказав Разумков.
В кінці квітня парламент призначив нового главу Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.