Україна можливо судитиметься з «Газпромом» через газ в Центральній Азії — Вітренко

Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляє, що Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на «Газпром» в міжнародний арбітраж через блокування транзиту газу з Центральної Азії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Financial Times.

«Україна готова прийняти юридичні заходи проти «Газпрому» з метою розблокування постачання природного газу з Центральної Азії», – передає Financial Times.

Відзначається, що зазначені газові потоки залишаються заблокованими протягом 15 років.

«І, якщо «Газпром» їх не схвалить, глава української газової компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що готовий звернутися до органів конкуренції Європейського Союзу і подати позов на російського енергетичного гіганта в міжнародний арбітраж», – повідомляє видання.

Нині «Нафтогаз» готує офіційні запити на дозвіл на транзит газу з Центральної Азії трубопроводами «Газпрому». Цей процес, за словами Вітренко, може зайняти місяці.

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