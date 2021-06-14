Україна можливо судитиметься з «Газпромом» через газ в Центральній Азії — Вітренко

Обновлено: Июнь 14, 2021. Тэги: , , , ,

Україна можливо судитиметься з «Газпромом» через газ в Центральній Азії — Вітренко

Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляє, що Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на «Газпром» в міжнародний арбітраж через блокування транзиту газу з Центральної Азії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Financial Times.

«Україна готова прийняти юридичні заходи проти «Газпрому» з метою розблокування постачання природного газу з Центральної Азії», – передає Financial Times.

Відзначається, що зазначені газові потоки залишаються заблокованими протягом 15 років.

«І, якщо «Газпром» їх не схвалить, глава української газової компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що готовий звернутися до органів конкуренції Європейського Союзу і подати позов на російського енергетичного гіганта в міжнародний арбітраж», – повідомляє видання.

Нині «Нафтогаз» готує офіційні запити на дозвіл на транзит газу з Центральної Азії трубопроводами «Газпрому». Цей процес, за словами Вітренко, може зайняти місяці.

Читайте в «Терміналі», Газпром забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності України на червень, випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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