2021-06-15: Ціни на дрібноопотовому ринку пального в корекції

15 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося підвищення цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0 середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала трохи вищою — на 0.1% (1 коп/л) до 26.29 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася і становить 27.17 грн / л.У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.0% (-1 коп / л) до 23.30 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.29
|0.06
|-0.19
|-0.67
|Бензин А-95 евро
|27.17
|0.02
|0.07
|-0.56
|Дизельное топливо евро
|23.30
|-0.03
|-0.14
|-3.00
Довідково:
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