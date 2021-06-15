2021-06-15: Нафта дорожчає, Brent торгується по $73 за барель

Обновлено: Июнь 15, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-06-15: Нафта дорожчає, Brent торгується по $73 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 73,08 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:56, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,30%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,07 долара за барель, додавши 0,27%.

Ціни на нафту виросли у вівторок, при цьому нафта марки Brent зростає четверту сесію поспіль, оскільки перспектива появи додаткових поставок на ринку найближчим часом з Ірану зникла через затягування переговорів з переприєднання США до ядерної угоди з Тегераном, пише Reuters.

Непрямі переговори між США і Іраном, а також з іншими учасниками угоди 2015 року за ядерною програмою Тегерана поновилися в суботу у Відні і були охарактеризовані Європейським союзом як «інтенсивні».

Повернення США до угоди прокладе шлях до зняття санкцій з Ірану, що дозволить члену ОПЕК відновити експорт нафти.

Ціна нафти марки Brent досягала максимуму з травня 2019 року, а WTI — з жовтня 2018 року, пише «Investing.com».

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:13 мск становила $ 73,02 за барель, що на $ 0,5 (0,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Ціна Brent піднялася вище $ 73 за барель вперше з травня 2019 року.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 71,15 за барель, що на $ 0,86 (1,22%) вище підсумкового значення попередньої сесії.
Як Brent, так і WTI можуть завершити в плюсі ​​третій тиждень поспіль. Раніше в ході торгів обидва контракти знижувалися в ціні.
Попит на нафту в світі відновлюється завдяки прискоренню вакцинації, а на тлі консервативної політики ОПЕК + ціни ростуть до нових багаторічних максимумів — понад $ 70 за барель — з перспективою подальшого підвищення, йдеться в коментарі аналітиків Rystad Energy.
Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий попит на нафту повернеться до пандемійного рівня до кінця 2022 року, збільшившись на 5,4 млн б / д в 2021 році — до 96,4 млн б / д — і на 3,1 млн б / д в 2022 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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