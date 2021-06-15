2021-06-15: Нафта дорожчає, Brent торгується по $73 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 73,08 долара за барель.
Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:56, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,30%.
При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,07 долара за барель, додавши 0,27%.
Ціни на нафту виросли у вівторок, при цьому нафта марки Brent зростає четверту сесію поспіль, оскільки перспектива появи додаткових поставок на ринку найближчим часом з Ірану зникла через затягування переговорів з переприєднання США до ядерної угоди з Тегераном, пише Reuters.
Непрямі переговори між США і Іраном, а також з іншими учасниками угоди 2015 року за ядерною програмою Тегерана поновилися в суботу у Відні і були охарактеризовані Європейським союзом як «інтенсивні».
Повернення США до угоди прокладе шлях до зняття санкцій з Ірану, що дозволить члену ОПЕК відновити експорт нафти.
Ціна нафти марки Brent досягала максимуму з травня 2019 року, а WTI — з жовтня 2018 року, пише «Investing.com».