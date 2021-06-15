ОГТСУ ремонтує магістральний газопровід, що з’єднує Польщу та Україну

Обновлено: Июнь 15, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ ремонтує магістральний газопровід, що з’єднує Польщу та Україну

«Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.

Про це повідомляє преслужба ОГТСУ.

«Вже зараз Україна готова приймати зі сторони Польщі до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. Після завершення ремонту газопровід Комарно-Дроздовичі буде оновлений на 100%. Труба буде замінена новою, що дозволить газогону працювати під проєктним робочим тиском 5,5 МПа по всій довжині», – пояснили в ОГТСУ важливість проекту.

Модернізація газогону здійснювалась поетапно протягом останніх 10 років. У період з 2011 по 2019 рр. було прокладено 43 км. А після анбандлінгу ОГТСУ значно прискорив темпи: у 2020 р. – 15 км, у 2021-22 рр. – заплановано завершити останні 20 км.

Наразі компанія розпочала капітальний ремонт із заміною труб останньої ділянки 20 км газопроводу Комарно-Дроздовичі. Завершення робіт заплановано у I півріччі 2022 року.

«Завдяки модернізації магістральний газопровід, що з’єднує польську та українську газотранспортні системи, зможе забезпечувати безперебійне транспортування газу між Польщею та Україною ще як мінімум 20-30 років», – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він наголосив, що компанія реалізує масштабну програму модернізації та оптимізації ГТС, ключова мета якої – забезпечити надійність транспортування газу після завершення дії транзитного контракту з російським «Газпромом».

«Ми активно працюємо над створенням альтернативних маршрутів постачання газу до України, і Польща для нас є ключовим напрямком, зважаючи на наявний СПГ-термінал у Свіноуйсьці. Наступного року ми завершимо проєкт, очікуємо на відповідну підготовку інфраструктури з польської сторони», – наголосив він.

80-кілометровий трубопровід пролягає від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку підключається до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.

Читайте в «Терміналі», Україна в червні імпортує невеликі обсяги газу для закачування в ПСГ — ОГТСУ.

Автор:

(Всего статей: 18319)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: