ОГТСУ ремонтує магістральний газопровід, що з’єднує Польщу та Україну

«Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.

Про це повідомляє преслужба ОГТСУ.

«Вже зараз Україна готова приймати зі сторони Польщі до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. Після завершення ремонту газопровід Комарно-Дроздовичі буде оновлений на 100%. Труба буде замінена новою, що дозволить газогону працювати під проєктним робочим тиском 5,5 МПа по всій довжині», – пояснили в ОГТСУ важливість проекту.

Модернізація газогону здійснювалась поетапно протягом останніх 10 років. У період з 2011 по 2019 рр. було прокладено 43 км. А після анбандлінгу ОГТСУ значно прискорив темпи: у 2020 р. – 15 км, у 2021-22 рр. – заплановано завершити останні 20 км.

Наразі компанія розпочала капітальний ремонт із заміною труб останньої ділянки 20 км газопроводу Комарно-Дроздовичі. Завершення робіт заплановано у I півріччі 2022 року.

«Завдяки модернізації магістральний газопровід, що з’єднує польську та українську газотранспортні системи, зможе забезпечувати безперебійне транспортування газу між Польщею та Україною ще як мінімум 20-30 років», – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він наголосив, що компанія реалізує масштабну програму модернізації та оптимізації ГТС, ключова мета якої – забезпечити надійність транспортування газу після завершення дії транзитного контракту з російським «Газпромом».

«Ми активно працюємо над створенням альтернативних маршрутів постачання газу до України, і Польща для нас є ключовим напрямком, зважаючи на наявний СПГ-термінал у Свіноуйсьці. Наступного року ми завершимо проєкт, очікуємо на відповідну підготовку інфраструктури з польської сторони», – наголосив він.

80-кілометровий трубопровід пролягає від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку підключається до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.

Читайте в «Терміналі», Україна в червні імпортує невеликі обсяги газу для закачування в ПСГ — ОГТСУ.