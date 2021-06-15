Президент: «Центренерго» та ОПЗ готові до приватизації

Президент Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Вважаю, що важлива приватизація «Центренерго». На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і «Центренерго» відкрито … Так само й Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий», — сказав він під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» у вівторок.

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств важливе не стільки одноразове отримання максимально можливих коштів, скільки зобов’язання потенційних інвесторів вкладати в модернізацію підприємств із наступним стабільним отриманням податків від їх господарської діяльності.

«Важливо не скільки на вході отримає держава, а скільки потім — від податків щомісяця, щороку. Бізнес — це не купи-продай, це не про посередництво, бізнес — це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї», — пояснив глава держави.