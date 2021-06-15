Президент: «Центренерго» та ОПЗ готові до приватизації

Обновлено: Июнь 15, 2021. Тэги: , , , ,

Президент: «Центренерго» та ОПЗ готові до приватизації

Президент  Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Вважаю, що важлива приватизація «Центренерго». На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і «Центренерго» відкрито … Так само й Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий», — сказав він під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» у вівторок.

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств важливе не стільки одноразове отримання максимально можливих коштів, скільки зобов’язання потенційних інвесторів вкладати в модернізацію підприємств із наступним стабільним отриманням податків від їх господарської діяльності.

«Важливо не скільки на вході отримає держава, а скільки потім — від податків щомісяця, щороку. Бізнес — це не купи-продай, це не про посередництво, бізнес — це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї», — пояснив глава держави.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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