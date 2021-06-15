Верховний суд дозволив ДТЕК не платити Укренерго 1,1 млрд грн

Обновлено: Июнь 15, 2021. Тэги: ,

Верховний суд дозволив ДТЕК не платити Укренерго 1,1 млрд грн

Верховний Суд 8 червня 2021 року відмовився задовольнити касаційну скаргу НЕК «Укренерго» та залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва від 22.09.2020 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 якими держкомпанії було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ «Д.Трейдінг» про стягнення 651 млн грн заборгованості за договором про надання послуг з передачі електричної енергії.

Про це пише Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ «Д.Трейдінг» зазначало, що при експорті не повинне оплачувати послугу з передачі електроенергії, оскільки це, на його думку, «суперечить умовам договору та вимогам чинного законодавства».

За висновками судів, обов`язок щодо сплати тарифу за передачу, зокрема, експортованої електричної енергії було запроваджено саме з прийняттям постанови НКРЕКП №360, яка набула чинності 08.02.2020, тоді як частиною предмета спору є вимоги про стягнення вартості послуг за період липень 2019 року – січень 2020 року, тобто за період, що передує прийняттю постанови.

Крім того, суди вирішили, що нарахування плати за послуги з передачі експортованих обсягів електроенергії порушує міжнародні зобов’язання України (в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Також повідомляється, що 17.11.2020 Господарський суд м. Києва задовольнив позов ТОВ «Д.Трейдінг» в справі №910/9400/20 та зобов’язав Укренерго припинити виставляти рахунки за послуги при експорті електроенергії та включати відповідні послуги до первинних документів, якими оформлюються послуги з передачі електричної енергії.

Читайте в «Терминале», Регулятор ухвалив 2 червня 2021 року попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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