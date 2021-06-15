Зеленський підтримує вихід на IPO «Нафтогазу» і «Енергоатому

Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку виходу на IPO групи «Нафтогаз» і НАЕК «Енергоатом».
Про це пише Інтерфакс-Україна.
«Нафтогаз» вже давно хоче, і навіть мріє вийти на IPO, і це правильно. Я вважаю, що теж буде з «Енергоатом», — сказав президент в ході спілкування з журналістами на форумі «Україна 30″.
Нагадаємо, кабінет міністрів затвердив політику власності НАК з планом IPO міноритарного пакета. Однак глава правління НАК Юрій Вітренко 10 червня заявив, що проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК «Нафтогаз України» як материнської компанії всієї групи «Нафтогазу» має низку недоліків і слід розглянути альтернативи.