2021-06-16: Нафта Brent торгується майже по $75 за баррель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 74,64 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:32, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,88%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 72,67 долара за барель, додавши 0,76%.

У середу ціни на нафту виросли майже на 1%, при цьому ціна на нафту марки Brent зростає п’яту сесію поспіль, оскільки скорочення запасів і відновлення попиту утримують основні марки на багаторічних максимумах, пише Reuters.

Нафта марки Brent досягла в ціні максимуму з квітня 2019 року, а нафта WTI — найвищого рівня з жовтня 2018 року.

Великі нафтотрейдери заявили у вівторок, що очікують, що ціни залишаться вище 70 доларів за барель, а попит повернеться до пандемійного рівня у другій половині 2022 року.