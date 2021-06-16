Енергоатом перерахував СхідГЗК 200 мільйонів на зарплати

15 червня 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахував ДП «СхідГЗК» 200 млн грн за урановий концентрат, який повинен бути поставлений в липні поточного року згідно з додатковою угодою №1 до Договору про постачання уранового концентрату № 82-020-02-19-01169 від 22.11.2019 року.

Про це пише пресслужба НАЕК.

«Цих коштів цілком достатньо для покриття заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам комбінату, тому всі звинувачення на адресу «Енергоатому» щодо невиконання зобов’язань перед «СхідГЗК» з оплати поставленої продукції – не відповідають дійсності», – відзначають в компанії.

У НАЕК вважають маніпулятивною інформацію про те, що причиною затримок по виплаті зарплати шахтарям «СхідГЗК» є «Енергоатом».

«Навпаки, вже який рік поспіль НАЕК «Енергоатом» фактично рятує СхідГЗК від банкрутства, субсидує його, укладаючи з комбінатом невигідні угоди і купуючи урановий концентрат за ціною, яка на 20% вище світової», – стверджують в компанії.

При цьому в «Енергоатомі» зазначають, що «СхідГЗК» повністю припинив виконання зобов’язань щодо постачання уранового концентрату за контрактом минулого року. 264,4 тонни сировини на суму 923,9 млн грн, попри те, що ці гроші НАЕК оплатила авансом.

«Енергоатом» неодноразово звертався до Кабінету міністрів України з пропозиціями комплексного і системного розв’язання зазначеної проблеми. Сподіваємося на прийняття рішення уряду про реструктуризацію і стабілізації роботи підприємства», – резюмують в пресрелізі.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики просить Міністерство фінансів прискорити виділення 100 млн грн на виплату зарплат співробітникам Східного гірничо-збагачувального комбінату.