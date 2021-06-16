Енергоатом перерахував СхідГЗК 200 мільйонів на зарплати

Обновлено: Июнь 16, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом перерахував СхідГЗК 200 мільйонів на зарплати

15 червня 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахував ДП «СхідГЗК» 200 млн грн за урановий концентрат, який повинен бути поставлений в липні поточного року згідно з додатковою угодою №1 до Договору про постачання уранового концентрату № 82-020-02-19-01169 від 22.11.2019 року.

Про це пише пресслужба НАЕК.

«Цих коштів цілком достатньо для покриття заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам комбінату, тому всі звинувачення на адресу «Енергоатому» щодо невиконання зобов’язань перед «СхідГЗК» з оплати поставленої продукції – не відповідають дійсності», – відзначають в компанії.

У НАЕК вважають маніпулятивною інформацію про те, що причиною затримок по виплаті зарплати шахтарям «СхідГЗК» є «Енергоатом».

«Навпаки, вже який рік поспіль НАЕК «Енергоатом» фактично рятує СхідГЗК від банкрутства, субсидує його, укладаючи з комбінатом невигідні угоди і купуючи урановий концентрат за ціною, яка на 20% вище світової», – стверджують в компанії.

При цьому в «Енергоатомі» зазначають, що «СхідГЗК» повністю припинив виконання зобов’язань щодо постачання уранового концентрату за контрактом минулого року. 264,4 тонни сировини на суму 923,9 млн грн, попри те, що ці гроші НАЕК оплатила авансом.

«Енергоатом» неодноразово звертався до Кабінету міністрів України з пропозиціями комплексного і системного розв’язання зазначеної проблеми. Сподіваємося на прийняття рішення уряду про реструктуризацію і стабілізації роботи підприємства», – резюмують в пресрелізі.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики просить Міністерство фінансів прискорити виділення 100 млн грн на виплату зарплат співробітникам Східного гірничо-збагачувального комбінату.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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