ГарПок говорить про «комплекс факторів», які призвели до зростання рахунків за небаланси

Обновлено: Июнь 16, 2021. Тэги: , ,

ГарПок говорить про «комплекс факторів», які призвели до зростання рахунків за небаланси

Державне підприємство «Гарантований покупець» роз’яснило причину зростання величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії, на що скаржаться виробники з відновлювальних джерел енергії. 

Про це пише пресслужба ГарПоку.

«Виробники за «зеленим» тарифом констатують зростання величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії. Таке зростання дійсно бути. Разом з тим вважаємо за потрібне роз’яснити, з чим саме пов’язана така ситуація», — йдеться у повідомленні.

Так, перші акти з відшкодування частки небалансів Гарантований покупець виставив у лютому 2021 року – за січень. Тоді частка відшкодування небалансу Гарантованого покупця за першу половину місяця розраховувались за так званою «старою» формулою, яку НКРЕКП змінило 15 січня 2021 року.

«З метою її вдосконалення та актуалізації НКРЕКП ухвалила постанову від 15 січня 2021 року № 46, яка регулює новий порядок розрахунку частки відшкодування небалансів гарантованого покупця. Починаючи з 16 січня розрахунки здійснюються вже за новою формулою», — пояснюють в «Гарантованому покупці»

Нова формула включає дані про:

- всі враховані відхилення виробника;
— обсяг невідпущеної електричної енергії через виконання команд ОСП на зменшення навантаження;
— коефіцієнт ціни небалансу, визначений згідно з Правилами ринку.

Окрім цього, підприємство фіксує зростання обсягів виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, пов’язане з впливом сезонних факторів (сонячна активність, підвищена водність річок, погодні умови тощо). Додаткового – з початку року введено в експлуатацію близько 600 МВт потужностей з виробництва чистої електроенергії.

«Комплексний вплив зазначених факторів не міг не призвести до збільшення обсягів небалансів всієї балансуючої групи «Гарантованого покупця», — йдеться в роз’ясненні підприємства.

Також, «Гарантований покупець» спростовує твердження виробників за «зеленим» тарифом, що на збільшення величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії вплинуло включення до структури формули відшкодування частки небалансів торговельної діяльності «Гарантованого покупця».

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів знову включив державне підприємство «Гарантований покупець» до переліку суб’єктів покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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