ГарПок говорить про «комплекс факторів», які призвели до зростання рахунків за небаланси

Державне підприємство «Гарантований покупець» роз’яснило причину зростання величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії, на що скаржаться виробники з відновлювальних джерел енергії.

Про це пише пресслужба ГарПоку.

«Виробники за «зеленим» тарифом констатують зростання величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії. Таке зростання дійсно бути. Разом з тим вважаємо за потрібне роз’яснити, з чим саме пов’язана така ситуація», — йдеться у повідомленні.

Так, перші акти з відшкодування частки небалансів Гарантований покупець виставив у лютому 2021 року – за січень. Тоді частка відшкодування небалансу Гарантованого покупця за першу половину місяця розраховувались за так званою «старою» формулою, яку НКРЕКП змінило 15 січня 2021 року.

«З метою її вдосконалення та актуалізації НКРЕКП ухвалила постанову від 15 січня 2021 року № 46, яка регулює новий порядок розрахунку частки відшкодування небалансів гарантованого покупця. Починаючи з 16 січня розрахунки здійснюються вже за новою формулою», — пояснюють в «Гарантованому покупці»

Нова формула включає дані про:

- всі враховані відхилення виробника;

— обсяг невідпущеної електричної енергії через виконання команд ОСП на зменшення навантаження;

— коефіцієнт ціни небалансу, визначений згідно з Правилами ринку.

Окрім цього, підприємство фіксує зростання обсягів виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, пов’язане з впливом сезонних факторів (сонячна активність, підвищена водність річок, погодні умови тощо). Додаткового – з початку року введено в експлуатацію близько 600 МВт потужностей з виробництва чистої електроенергії.

«Комплексний вплив зазначених факторів не міг не призвести до збільшення обсягів небалансів всієї балансуючої групи «Гарантованого покупця», — йдеться в роз’ясненні підприємства.

Також, «Гарантований покупець» спростовує твердження виробників за «зеленим» тарифом, що на збільшення величини рахунків вартості врегулювання небалансів електричної енергії вплинуло включення до структури формули відшкодування частки небалансів торговельної діяльності «Гарантованого покупця».

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів знову включив державне підприємство «Гарантований покупець» до переліку суб’єктів покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення.

