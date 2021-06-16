На Харківщині припинено діяльність нелегального НПЗ та вилучено 560 тонн нафтопродуктів

У місті Мерефа (Харківська обл.) припинено діяльність нафтопереробного заводу та вилучено 560 тонн нафтопродуктів.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва обласної прокуратури в рамках досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення пального, яке становить загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 204 КК України), припинено діяльність мінінафтопереробного заводу в м. Мерефа», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на нафтопереробному заводі, розташованому в м. Мерефа Харківської області, виготовлялась недоброякісна продукція. Виготовлення пального здійснювалось шляхом змішування вуглеводної сировини, а саме низькооктанового бензину, спиртовмісних речовин та октанопідвищуючих домішок — так званих «присадок».

«Головною метою торговельної стратегії підприємства є максимізація прибутку. Елементи стратегії охоплюють торгівлю за форвардними контрактами, участь в усіх сегментах спотового ринку, хеджування ризиків (як цінових, так і таких, що стосуються обсягів електроенергії). Всі без винятку кошти спрямовуються на виплати за «зеленим» тарифом і дають можливість підприємству виконувати свої зобов’язання навіть в умовах величезної заборгованості ОСП», — наголошують на підприємстві.

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