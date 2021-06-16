На Харківщині припинено діяльність нелегального НПЗ та вилучено 560 тонн нафтопродуктів

Обновлено: Июнь 16, 2021. Тэги: , ,

На Харківщині припинено діяльність нелегального НПЗ та вилучено 560 тонн нафтопродуктів

У місті Мерефа (Харківська обл.) припинено діяльність нафтопереробного заводу та вилучено 560 тонн нафтопродуктів.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва обласної прокуратури в рамках досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення пального, яке становить загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 204 КК України), припинено діяльність мінінафтопереробного заводу в м. Мерефа», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на нафтопереробному заводі, розташованому в м. Мерефа Харківської області, виготовлялась недоброякісна продукція. Виготовлення пального здійснювалось шляхом змішування вуглеводної сировини, а саме низькооктанового бензину, спиртовмісних речовин та октанопідвищуючих домішок — так званих «присадок».

«Головною метою торговельної стратегії підприємства є максимізація прибутку. Елементи стратегії охоплюють торгівлю за форвардними контрактами, участь в усіх сегментах спотового ринку, хеджування ризиків (як цінових, так і таких, що стосуються обсягів електроенергії). Всі без винятку кошти спрямовуються на виплати за «зеленим» тарифом і дають можливість підприємству виконувати свої зобов’язання навіть в умовах величезної заборгованості ОСП», — наголошують на підприємстві.

«Термінал» писав, в Житомирській області припинено діяльність 75 нелегальних АЗС.

Автор:

(Всего статей: 18327)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: